EE.UU. y Colombia llaman a consulta a sus representantes diplomáticos

Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, llamó a consulta de manera “urgente” al jefe de la misión diplomática del gobierno de Donald Trump en Colombia, John McNamara.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la medida es por las presuntas denuncias “infundadas” del gobierno de Gustavo Petro, sobre supuesto apoyo estadounidense a una trama para sacarlo del poder.

Al respecto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en su cuenta en la red social X, señaló que “llamamos a nuestro Encargado de Negocios interino de Bogotá para consultas urgentes tras las declaraciones infundadas y reprensibles de altos funcionarios del gobierno colombiano”.

“Nuestra nación está comprometida con la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia y con el pueblo colombiano. Seguiremos comprometidos con las prioridades compartidas, incluyendo la seguridad y la estabilidad”, afirmó Rubio.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro emitió un comunicado también en sus redes sociales, señalando que “todas mis cartas y comunicaciones al presidente Trump las he escrito personalmente, y esta declaración también viene directamente de mis propios pensamientos y de mi propia mano”.

“En respuesta a la decisión del señor McNamara, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, de regresar para consultas, tengo el agrado de llamar nuevamente a nuestro Embajador Daniel García-Peña en los Estados Unidos para consultas”, acotó Petro.

