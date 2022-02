Ucrania sola frente a Rusia, sin esperanza de cese al fuego

Moscú, Rusia.- El presidente de ruso, Vladimir Putin hizo un llamado a los militares ucranianos a dar un golpe de Estado y asumir el poder de Ucrania, tras fracasar en su intento de establecer las pautas para una negociación a su conveniencia.

Por su parte el portavoz de la presidencia rusa se esforzó en ocultar si Moscú había autorizado la sede para la negociación propuesta desde Kiev, para establecer la neutralidad de Ucrania con respecto a la OTAN.

En este sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, precisó, «Propusimos a los ucranianos celebrar negociaciones en Minsk», la capital de Bielorrusia. No obstante, Kiev sugirió a Varsovia como sede para debatir. Sin embargo, «tomó una pausa» y «rompió la comunicación».

Algo revelador es que desde el Ministerio de Exteriores ruso precisaron, que las posibles negociaciones con Kiev, no necesariamente, lleve al fin de la intervención militar, que tiene como objetivo «desmilitarizar» y «desnasificar» a Ucrania.

We will do what it takes to protect and defend every #NATO Ally @jensstoltenberg

Así lo expresó la portavoz, María Zajárova, «Hemos dicho que estamos preparados (para negociar). Pero las tareas que han sido marcadas antes del inicio de la operación especial militar no desaparecen y siguen actuales».

The next few days, weeks, and months will be hard on the people of Ukraine. Putin has unleashed a great pain on them.

But the Ukrainian people have known 30 years of independence — and they have shown that they will not tolerate anyone who tries to take their country backwards.

— President Biden (@POTUS) February 25, 2022