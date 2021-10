Reportan Havana Syndrome en la Embajada de EE. UU. en Colombia

Bogotá, Colombia.- Se reportó que más de una docena de funcionarios estadounidenses que trabajan en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, y sus familiares denunciaron padecer síntomas inherentes con el Havana Syndrome.

Fuentes extraoficiales, aseguraron que algunos funcionarios que reportaron síntomas en Colombia, tuvieron que ser evacuados del país, incluida una familia con un menor.

Ver más: Kamala Harris retrasa visita a Vietnam por posible «Havana Syndrome»

Asimismo, algunos de los afectados habían informado anteriormente sobre incidentes de la misteriosa enfermedad cuando tenían su sede en otros países.

Esta situación, que ahora se cuentan entre los cientos que Estados Unidos está investigando, se producen cuando el secretario de Estado Antony Blinken planea visitar Bogotá la próxima semana.

Productive meeting today with @ViceColombia and Minister of Foreign Affairs @mluciaramirez. Colombia is a vital partner and we will continue to work together on important regional and global issues such as migration, democracy and human rights, and economic security. pic.twitter.com/soc9wbT4yt

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 6, 2021