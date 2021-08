Kamala Harris retrasa visita a Vietnam por posible “Havana Syndrome”

Washington, DC.- La visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Vietnam, este martes, fue interrumpida por un informe de un “incidente de salud anómalo” o Havana Syndrome. Así lo informó, en un comunicado de la Embajada de EE. UU., en Hanoi, Vietnam.

Este es el primer informe de un incidente en Vietnam y el primer caso que involucra el viaje de un alto líder estadounidense al extranjero que ha sido confirmado públicamente.

En su comunicado, la embajada de EE. UU., dijo, “La oficina del vicepresidente se enteró de un informe de un posible incidente de salud anómalo reciente en Hanoi”.

Luego, continuó, “Después de una evaluación cuidadosa, se tomó la decisión de continuar con el viaje del vicepresidente”. El, comunicado expresó también, “informe de un posible incidente de salud anómalo reciente”.

Ese último término, es la forma en que el gobierno suele referirse al misterioso síndrome de La Habana o Havana Syndrome. Que ha enfermado a cientos de funcionarios estadounidenses en los últimos años.

