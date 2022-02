Presidente Biden marcó posición con sanciones a Rusia

Washington, DC.- El presidente Biden reaccionó al «principio de la invasión» de Rusia a Ucrania, con estrictas sanciones económicas al país ruso, además del refuerzo militar con tropas estadounidenses en países como: Estonia, Letonia y Lituania.

Desde The White House, y en una breve intervención Biden respondió al su homólogo Vladimir Putin, a su decisión de declarar a las regiones Donetsk y Lugansk como independientes de Ucrania y avanzar con tropas a estas zonas.

Ver más: Vladimir Putin ordenó movimiento de tropas a Donetsk y Lugansk

En este sentido, Biden expresó, «movimientos adicionales de fuerzas y equipamiento, ya situados en Europa para fortalecer a nuestros aliados del Báltico: Estonia, Letonia y Lituania».

De la misma manera, Biden graficó mejor la situación para los ciudadanos. Así pues, dijo, «Para decirlo con sencillez, Rusia acaba de anunciar que ha arrebatado un buen trozo de Ucrania». De esta forma, el nuevo despliegue incluye 800 uniformados a los que se sumarían a los 6.000 soldados movilizados recientemente a Europa.

Live now! @SecBlinken holds a joint press availability with Ukrainian Foreign Minister @DmytroKuleba, also streaming on https://t.co/58Uc9lIgDz and https://t.co/xLLydyhUDy. https://t.co/EwvQ2s8eUH

— Department of State (@StateDept) February 22, 2022