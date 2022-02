Vladimir Putin ordenó movimiento de tropas a Donetsk y Lugansk

Dombass, Ucrania.- Vladimir Putin, presidente de Rusia, dio su autorización al envío de tropas rusas a Donetsk y Lugansk, tras reconocer la independencia de estas regiones de Ucrania, que desde 2014 están bajo control de grupos prorrusos.

En este sentido, el decreto publicado por el Kremlin el mandatario ruso, autorizó al Ministerio de Defensa, para que movilizaran sus fuerzas a estas zonas, con el propósito de cumplir con el «mantenimiento de paz».

Ver más: Violación de «alto al fuego» en Donbass, Ucrania

No obstante, preocupa que el decreto no sea específico en el alcance de la autorización, no obstante, algunos expertos en el contexto de Ucrania y Rusia consideran que oficialmente Putin podrá enviar militares a estar zonas al este de Ucrania.

Rusia y Ucrania: Putin ordena el envío de tropas a Donetsk y Lugansk tras reconocer la independencia de las regiones rebeldes

De manera que, Vladimir Putin en un discurso televisado decretó el reconocimiento de Donetsk y Lugansk, como estados independientes de Ucrania. Sin embargo, el Kremlin ya habría adelantado esta divulgación poco antes. En medio de este discurso Putin agregó que Rusia no tiene, «no tiene miedo de nada ni de nadie».

Ucrania: @antonioguterres insta a centrarse en garantizar el cese inmediato de las hostilidades, la protección de los civiles, la prevención de acciones o declaraciones que pudieran agravar aún más la situación, además de priorizar la diplomacia. https://t.co/8gXDxt6P5z pic.twitter.com/RNuIBMvb5q — Naciones Unidas (@ONU_es) February 22, 2022

Inmediatamente, en video publicados por las redes sociales, puede observarse a tropas rusas desplegándose en Donetsk y Lugansk. Al tiempo, el representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, expresó, «no quiere un baño de sangre en Donbás» (región del este de Ucrania) y aseguró que hay «un pánico infundado a la invasión de Ucrania».

Ver más: Invasión de Rusia a Ucrania es cuestión de «días»

Fnalmente, esta sesión de emergencia fue convocada de urgencia a petición de Ucrania. Como respuesta diplomática al anuncio televisado del Vladimir Putin, donde pone contra las cuerdas los Acuerdos de Minsk firmados en 2014 y 2015 para aliviar pacifícamente la guerra del este de Ucrania.

Video: Consejo de Seguridad de ONU debate sobre crisis ucraniana