Violación de «alto al fuego» en Donbass, Ucrania

Donbass, Ucrania.- La tensión propuesta por Rusia ante una «inminente» invasión a Ucrania, dio otro giro donde en medio de acusaciones de ruptura de alto al fuego, los líderes separatistas de Donetsk y Lugansk, región de Donbass, sonaron sirenas e hicieron llamados de evacuación a la población civil por temor a un ataque militar.

Por parte de Kiev, Ucrania, se niega categóricamente la intención de lanzar una ofensiva contra las zonas manejadas por los secesionistas, que están enteramente apoyados, tanto político como militarmente, por el Kremlin.

Ver más: Invasión de Rusia a Ucrania es cuestión de «días»

En este sentido, la guerra de Donbass, se debate entre el gobierno de Ucrania y los separatistas rusos, se viene cocinando a fuego lento desde hace ocho años. En estos años, las violaciones del alto al fuego, son permanentes y supervisadas por la misión Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Sin embargo, durante las últimas horas la actividad militar es particularmente voluminosa. Esto, por la alta frecuencia de los ataques. Los mismos, se han producido en distintos puntos de la línea del frente, alcanzando más de veinte zonas controladas por el gobierno de Ucrania.

In light of the significant deterioration of the security situation in eastern Ukraine, @OSCE Chairman-in-Office, FM @RauZbigniew and OSCE Secretary General @HelgaSchmid_SG made the following statement➡️https://t.co/dZ3U31pn0c #OSCE2022POL pic.twitter.com/QijNgGirv0

— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) February 18, 2022