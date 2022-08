Paso de Pelosi por Taiwán alborotó la tensión con China

Pekín, China.- Nancy Pelosi, presidenta del Legislativo precisó que Estados Unidos «no abandonará» a Taiwán, mientras que esta visita puso en pie de guerra a China que maniobró con ejercicios militares en torno a la isla.

Tras el aterrizaje de Nancy Pelosi, para llevar a cabo una intensa agenda de manera, «no oficial», se reunió con el Parlamento de Taiwán. Además, visitó a la presidenta Tsai Ing-wen para cerrar reuniéndose con activistas de DD.HH., antes de seguir hacía Corea del Sur.

Pelosi resaltó que Estados Unidos apoya, categóricamente, el statu quo que maneja Taiwán en la actualidad. Además, transmitió el deseo de EE. UU., de que «nada le pase a Taiwán por la fuerza».

En este sentido, elogió a Taiwán por la «construcción de un exitoso sector tecnológico». Aquí, consideró que hay terreno para la colaboración, del cual el Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), el mayor fabricante de microchips del mundo, es uno de los principales exponentes.

It is my great and humble privilege to accept on behalf of the Congress the Order of Propitious Clouds with Special Grand Cordon: a symbol of America’s strong and enduring friendship with Taiwan.

Join me & President @iingwen for this special presentation. https://t.co/1etOJHuIT5

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022