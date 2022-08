Muere Ayman al-Zawahiri líder de Al Qaeda

Kabul, Afganistán.- Ayman al-Zawahiri, líder de Al Qaeda, muere en un ataque de la CIA con drones, según confirmaron funcionarios de Estados Unidos, considerándose el mayor golpe para el grupo terrorista desde que Osama bin Laden fuese asesinado hace 11 años.

Ayman al-Zawahiri fue un médico cirujano egipcio que colaboró con la coordinación de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Terrible y cobarde ataque donde fallecieron cerca de 3.000 personas.

Bajo el anonimato, el funcionario explicó que la CIA ejecutó esta operación con drones, o aviones no tripulados, en la capital de Afganistán, Kabul. Así lo relató, «Durante el fin de semana, Estados Unidos llevó a cabo una operación antiterrorista contra un importante objetivo de Al Qaeda en Afganistán».

Al mismo tiempo, el funcionario precisó, «La operación fue exitosa y no hubo víctimas civiles». De esta manera, se presentan algunas dudas sobre la participación de los talibanes en darle refugio al líder terrorista Ayman al-Zawahiri. Justo después de que las tropas de Estados Unidos abandonaran Afganistán tras 20 años de guerra.

Happening Now: President Biden addresses the nation on a successful counterterrorism operation. https://t.co/JiYnzn5TUj

— The White House (@WhiteHouse) August 1, 2022