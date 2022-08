Nancy Pelosi en Taiwán pese a amenazas

Washington, DC.- Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visita a Taiwán en medio de las amenazas que padece la isla por parte de Pekín, China, sin embargo, lo que busca Pelosi es «apoyar» la democracia.

En un artículo publicado por el The Washington Post luego de llegar a Taiwán, «Al viajar a Taiwán, honramos nuestro compromiso con la democracia y reafirmamos que las libertades de Taiwán y de todas las democracias deben respetarse».

El Aeropuerto Songshan de Taipéi, fue el lugar de aterrizaje, aproximadamente a las 22:43 hora local (14.43 GMT). Por el contrario, Pekín había anunciado represalias contra esta visita.

La demócrata Pelosi recalcó que Estados Unidos debe «apoyar a Taiwán» a la que etiquetó como una «democracia vibrante y robusta». Además, criticó que «Pekín ha intensificado de forma dramática la tensión con Taiwán».

By traveling to Taiwan, we honor our commitment to democracy: reaffirming that the freedoms of Taiwan — and all democracies — must be respected.

Read my opinion piece in the @washingtonpost on why I’m leading a Congressional delegation to Taiwan.https://t.co/tLhIzvfkTH

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022