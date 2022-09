Lula da Silva vs Jair Bolsonaro de cara a las presidenciales en Brasil

Sao Paulo, Brasil.- El expresidente de Brasil Lula da Silva puntea como el favorito en las elecciones presidenciales del domingo, y este lunes, recibió el apoyo parte del apoyo del medio de la farándula, encabezado por artistas y famosos, calificando al actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro de «incompetente» y «genocida».

Asimismo, cantantes, actores, intelectuales además de influencers de medios digitales se sumaron a Lula da Silva en el auditorio cerca del Sambódromo de la capital de Sao Paulo. De esta forma, Lula da Silva se asegura mantener su ventaja que orbita el 15% sobre su oponente.

De esta manera, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y líder de todos los sondeos, Lula da Silva, exclamó con una fuerte y violenta narrativa, «¡Vamos a sacar a ese genocida del Palacio de Planalto (sede del Gobierno)!».

Para nadie es un secreto que el mundo de la cultura, y sobre todo, la farándula tiene gran impacto en la población. Este sector puede generar mucha influencia en los jóvenes, que en su mayoría no tienen esa cultura política clara, y se inclinan por las emociones y promesas de los candidatos.

– Desconfie de quem lhe promete o mundo. Mula hoje fala em picanha para todos, mas quando estava no poder e a bomba da corrupção sistêmica explodiu no colo do povo, gerando a maior crise de nossa história, era isso que ele dizia. Assim é o PT: vende o paraíso e entrega o inferno! pic.twitter.com/MnEHdlddvh

— Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) September 26, 2022