Leonardo DiCaprio denuncia gran deforestación en Venezuela

Los Ángeles, CA.- El actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio denunció a través de su cuenta de Instagram que en Venezuela se está ocasionando una de las deforestaciones más grandes del mundo, en medio de una «revolución humanista» que precede al país sudamericano desde 1999.

Leonardo DiCaprio en su faceta de activista se encarga de promover la lucha contra el cambio climático. En su preocupación por los desastres ecológicos el actor ha levantado la mano en otras ocasiones para alertar sobre la crisis ambiental que vive Venezuela.

Desde su Instagram dijo, «La deforestación es uno de los problemas climáticos más grandes, ya que un gran número de árboles preciosos se talan cada año para las necesidades humanas. Venezuela ve algunas de las mayores deforestaciones del mundo, con la pérdida de bosques prístinos que se estima en un 170%».

Este ecocidio experimentado en Venezuela bajo la dictadura de Nicolás Maduro, no tiene precedente alguno. Por ejemplo, hay que recordar que Maduro en 2016 mediante el Decreto No 2.248, autorizó como «Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco».

Mesoamerica's #5GreatForests are home to 7.5% of the planet’s biodiversity. Today at #COP27, @UEenCentroAmerica announced a major scaling up of its investments to protect the 5 Forests & their wildlife & support the Indigenous peoples who risk their lives as frontline defenders. pic.twitter.com/cjICbujjxn

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) November 16, 2022