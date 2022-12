Aprobada Ley Bolivar en Senado de EE. UU.

Washington, DC.- El senador Rick Scott anunció la aprobación unánime del Senado de Estados Unidos de la Ley Bolivar, que prohíbe a las agencias federales concretar las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro.

La aprobación de la Banning Operations and Leases with the Illegitimate Venezuelan Authoritarian Regime (Bolivar) es un claro mensaje del Senado de EE. UU., que pretende mantenerse en la lucha contra las amenazas de seguridad nacional.

Específicamente, la legislación prohíbe a las agencias federales hacer negocios con cualquier personero involucrado con el régimen opresivo de Nicolás Maduro. Este proyecto había sido apoyado por unanimidad por el Comité de Seguridad Nacional y Asunto Gubernamentales del Senado de EE. UU., en el mes de marzo de 2021.

Del mismo modo, los senadores Jacky Rosen, Marco Rubio y Thom Tillis son patrocinadores de la Ley Bolivar. Por su lado, los congresistas Michael Waltz y Debbie Wasserman Schultz lideran el proyecto de ley bipartidista complementario en la Cáma de Representantes.

Los venezolanos que nos mantenemos luchando contra la tiranía chavomadurista para reconquistar nuestra democracia, estaremos siempre agradecidos d la solidaridad efectiva del ⁦@SenRickScott⁩ por impulsar la Ley Bolivar para evitar cohabitación con ese régimen oprobioso. pic.twitter.com/dvsAE6wbSI — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) December 16, 2022

Para el año 2019, la enmienda del senador Scott con el fin de cortar los fondos al régimen de Nicolás Maduro se añadió en la Ley de Autorización de Defensa Nacional. A la par, el senador Scott promulgó una legislación similar como gobernador de Florida.

Rick Scott declaró lo siguiente, «Todos sabemos lo que está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela. Está matando de hambre a sus propios ciudadanos. Está encarcelando a sus enemigos políticos».

Además, y no menos importante denunció, «está proporcionando un punto de apoyo a Rusia, Irán, la China comunista y Hezbolá y está desestabilizando activamente nuestro hemisferio. No hay ninguna razón por la que el gobierno de los EE. UU., deba trabajar con empresas que también trabajan con un dictador tan repugnante».

