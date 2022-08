Falleció Mijaíl Gorbachov exlíder de la URSS

Moscú, Rusia.- Mijaíl Gorbachov, considerado el último dirigente vivo que quedaba de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), falleció a sus 91 años, casualmente a meses de que se cumpliera el centenario de la fundación de la URSS por Lenin en diciembre de 1922.

Inmediatamente, el Kremlin publicó su «profundo» del actual presidente de Rusia, Vladímir Putin. Recordando que dirigió a la URSS desde marzo de 1985 y diciembre de 1991, cuando desapareció esta unión.

Por su parte, Pável Palazhchenko, portavoz e intérprete de Gorbachov, lamentó, «Se ha ido un gran hombre. Un hombre que cambió la vida de su país y del mundo, en general. Un hombre que cambió el mundo para siempre».

Hasta el momento de la muerte de Mijaíl Gorbachov su estado de salud había sido reservado. Es decir, ni sus familiares ni el Fondo Gorbachov habían publicado al respecto. Sin embargo, era un secreto a voces que «Gorbi» estaba bastante desmejorado de salud.

Had lunch afterwards with this man – Pavel Palazhchenko – who translated for Gorbachev and numerous other soviet officials. He was always there, in the middle of some of the most historic meetings in the last century. pic.twitter.com/YKnrAJ1Pqc

— Zac Goldsmith (@ZacGoldsmith) August 31, 2022