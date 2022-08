Preocupaciones por fracaso de conferencia nuclear del TNP

Nueva York, NY.- António Guterres, secretario general de Naciones Unidos se mostró decepcionado tras el fracaso de la conferencia nuclear de revisión del Tratado de No Proliferación (TNP), que finalizó este viernes sin ningún acuerdo.

En este sentido, el portavoz de Guterres resaltó que la falta de un consenso claro, es una clara amenaza para la seguridad colectiva. De este modo, precisó, «el mayor riesgo de que se utilicen armas nucleares, por accidente o por error de cálculo, exigen una acción urgente y decidida».

Ver más: Reacciones de la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN

En un comunicado, el portavoz siguió «Si bien el secretario general acoge con beneplácito el compromiso sincero y significativo de las partes del TNP y el hecho de que la conferencia haya reconocido el Tratado como la ‘piedra angular’ del régimen mundial de desarme y no proliferación, lamenta que no haya podido abordar los apremiantes desafíos que se plantean, lo que amenaza nuestra seguridad colectiva».

Asimismo, el máximo representante de la ONU hizo un llamado a todos los Estados para que se a, «aliviar las tensiones, reducir el riesgo nuclear y eliminar la amenaza nuclear de una vez por todas».

En su reflexión, el portavoz finalizó, «Un mundo libre de armas nucleares sigue siendo la máxima prioridad de desarme de las Naciones Unidas y un objetivo con el que el secretario general sigue firmemente comprometido».

At this moment of maximum danger for our world, now is the time to recommit to the @UN Charter & the ideals it represents.

There is no greater solution to fulfil the Charter’s promise than to replace division with dialogue & diplomacy.

Humanity’s future is in our hands. pic.twitter.com/LS43yEA6Pg

— António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2022