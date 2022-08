Reacciones de la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN

Washington, DC.- Tras la adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia, el Senado de Estados Unidos celebró el paso decisivo de la ratificación del acceso de ambos países a la alianza atlántica, pese a las consecuencias que pueda generar con Rusia.

En este sentido, el Senado aprobó una enmienda donde se especifica que los miembros de la OTAN deben invertir para 2024, por lo menos un 2% de su PIB destinado en defensa. Además, un 20% debe invertirse en, «equipamiento principal, investigación y desarrollo».

Por su parte, el presidente Biden en un comunicado precisó, «Este voto histórico envía una señal importante sobre el compromiso sostenido y bipartidista de EE.UU. con la OTAN y con la garantía de que nuestra alianza está preparada para los retos de hoy y del mañana».

Asimismo, el proceso de ratificación sobre la entrada de nuevos miembros a la OTAN cambia según cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos es obligatorio el visto bueno de dos tercios del Senado y finalmente la firma del presidente del país.

This morning, I held a secure phone call with my national security team.

We discussed a wide range of priorities, including the United States’ support of a free and open Indo-Pacific and our continued support for Ukraine in response to Putin’s war. pic.twitter.com/1tVJCJHvJD

— President Biden (@POTUS) August 3, 2022