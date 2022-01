Estados Unidos pone en «alerta elevada» a 8.500 soldados

Por su parte, el Pentágono subió su tono ante Moscú advirtiendo que levanto una alerta «elevada» a 8.500 soldados. Esto, ante el incremento de tensión entre Rusia y Ucrania, aunque no hay ningún movimiento que inicie algún altercado bélico.

A su vez, el portavoz del U.S. Department of Defense, John Kirby, explicó en una rueda de prensa que con esta medida la inmediatez de respuesta, ante una posible invasión de Rusia sobre Ucrania, es crucial.

NATO stays strong at sea ⚓

For the first time since the Cold War, a full 🇺🇸 US carrier group comes under #NATO command as @USSHARRYSTRUMAN and other Allied ships begin patrols in the Mediterranean 🌊@STRIKFORNATO @USNavyEurope

— NATO (@NATO) January 24, 2022