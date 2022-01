Ucrania preocupa a Rusia y occidente militar se mueve

Kiev, Ucrania.- Ucrania es el epicentro de una serie de preocupantes movimientos militares a alta escala, luego de que Washington, admitiera la posibilidad de enviar militares a Europa del este y países bálticos, mientras que la OTAN refuerza su flanco oriental, situación que Rusia denunció.

Según la teoría del Kremlin, toda la responsabilidad por esta tensión bélica, recae en Washington y sus aliados de la Alianza Atlántica. Esto, lo verbalizó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, etiquetándolo como «histeria informativa» de occidente.

Asimismo, Dmitri exclamó, «Vemos las declaraciones que publica la OTAN sobre el incremento de su contingente y el envío de fuerzas y armamento al flanco oriental. Esto es lo que incrementa la tensión».

