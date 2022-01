Tensión por maniobras navales de Irán, Rusia y China

Teherán, Irán.- Lo que se denominó como, maniobras del «Cinturón de Seguridad 2022», Irán, Rusia y China iniciaron, este viernes, realizaron maniobras navales conjuntas en el Océano Índico, con el objetivo de «fortalecer la seguridad en la región».

De esta manera, y según algunos medios iraníes, estas maniobras o ejercicios militares, contó con once buques iraníes, tres rusos y dos chinos. A esta flota se sumó lanchas y helicópteros de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Ver más: Destrucción tras bombardeo en Saná

Por su parte, el portavoz de la Armada iraní, Mostafa Tajeddini, expresó que, “El ejercicio naval tiene como objetivo fortalecer la seguridad en la región, combatir la piratería y el terrorismo marítimo”.

Cabe destacar, que este es el tercer ejercicio que une a estos tres países en esta alianza. Para realizar maniobras en el norte del Océano Índico. De esta forma, el portavoz Tajeddini, lo argumentó “un área de gran importancia por su cercanía a los estrechos de Hormuz, Malaca y Bab al-Mandeb”.

Iran# , Russia# , China# drill in Indian Ocean kicks off

A trilateral Combined Naval Drill, dubbed as "Maritime Security Belt 2022," kicked off on Friday in North Indian Ocean with the participation of military units from Iran, China and Russia.https://t.co/R9YhJMuDRh pic.twitter.com/qf6vWgxki2

— Mehr News Agency (@MehrnewsCom) January 21, 2022