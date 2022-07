EE. UU ideó nuevo aviso de viaje por caso Brittney Griner

Washington, DC.- La administración Biden anunció la creación, este martes, de un nuevo aviso de viaje para sus recomendaciones de viajes al extranjero, la cual servirá para informar y sugerir si el determinado país tiene a estadounidenses detenidos «de manera injusta».

Según explicó La Casa Blanca, en un comunicado, «Este indicador de riesgo adicional servirá para destacar el riesgo elevado al que se enfrentan los estadounidenses en determinados países».

Ver más: Estados Unidos elevó su alerta de viaje a nivel 3

De este modo, la nueva clasificación es parte de una orden ejecutiva emitida por el presidente Biden. Con la finalidad de incrementar los esfuerzos de su administración para regresar a ciudadanos norteamericanos, «detenidos injustamente en el extranjero».

Así pues y de manera categórica la orden da autorización a las agencias del gobierno de Estados Unidos a imponer sanciones económicas a las personas involucradas en el arresto injustificado de estadounidenses en el extranjero.

