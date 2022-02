Lista de países que Estados Unidos instó no viajar

Washington, DC.- El gobierno de Estados Unidos instó a sus ciudadanos a no viajar a México, Brasil y Chile y otros nueve países, ya que los considera como categoría 4 en cuanto a transmisión del covid-19, definiéndolos como de riesgo «muy alto».

Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), incluyeron en esta lista de países de riesgo «muy alto” a: Ecuador, Paraguay, Filipinas, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Moldavia, Kosovo, Anguila y la Guayana Francesa.

Ya con anterioridad, Estados Unidos tiene meses alertando sobre el caso de México, que lo tiene etiquetado como nivel 3 o de riesgo «alto». Sin embargo, el avance del covid-19 se decidió elevar su categoría.

Estados Unidos, considera el nivel 4 como un aviso de «no viajar» al país sugerido. Sin embargo, si el viaje es imperativo, los CDC sugieren cumplir con el esquema completo de vacunación. Sin embargo, se sigue corriendo el riesgo de contagio a pesar de cumplir con todos los requisitos.

As of Jan. 31, 2022, 250 million people have received at least one dose of a #COVID19 vaccine. Of those, 211.8 million are fully vaccinated. More than 88 million people have received a COVID-19 booster dose.

Stay up to date on your vaccinations. More: https://t.co/xbvNiaVJKV. pic.twitter.com/YhdQYy7nll

— CDC (@CDCgov) January 31, 2022