Estado Unidos elevó su alerta de viaje a nivel 3

Washington, DC.- El U.S. Department of State elevó la alerta de viaje a nivel 3, al mismo tiempo recomendó a los ciudadanos norteamericanos que, «reconsideren viajar» a China por las «restricciones relacionadas con el covid-19».

En este sentido, precisó la «tolerancia cero», de los gobiernos de China y Hong Kong, «impacta de forma severa los viajes y el acceso a servicios públicos».

Por esta razón, el comunicado sugiere, expresamente, «No debe viajarse a Hong Kong (…) ni a la municipalidad de Shanghái. Por las restricciones relacionadas con el covid-19, que incluyen el riesgo de la separación de padres e hijos«.

De manera que, cada persona que llegue a Estados Unidos, debe pasar una cuarenta mínima de 14 días. Tiempo durante el cual los visitantes no pueden abandonar sus habitaciones, haciéndose pruebas diarias de covid-19.

