Día Internacional del Orgullo LGBT 2021

Nueva York, NY.- Hoy, se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBT, para reivindicar la lucha de este amplio colectivo que desea hacer valer sus derechos.

Esta celebración se remonta, al 28 de junio de 1969, se produjeron las revueltas de Stonewall en Nueva York. Consideradas, como el inicio de la lucha moderna contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género.

Desde entonces, como hoy, se celebran el Día del Orgullo LGBT cada 28 de junio en todo el mundo.

Durante la década de los 50 y 60 las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo eran ilegales en Estados Unidos (excepto Illinois)

El 28 de junio de 1969 la policía allanó Stonewall Inn, un club gay ubicado en el 53 de Christopher Street, Greenwich Village (Nueva York).

Por otro lado, la primera manifestación del Orgullo Gay en España tuvo lugar el 28 de junio del año 1977 en Barcelona.

