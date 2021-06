Ricky Martin “la sexualidad es una cosa complicada”

Los Ángeles, LA.- La super estrella, Ricky Martin, en el marco del mes del orgullo gay, ofreció una entrevista a la revista ‘Attitude’. Aquí, el boricua habló del contexto y las injusticias que padece la comunidad gay.

En particular, recordó cuando Barbara Walters, en una entrevista lo increpó preguntando si era homosexual o no. A lo que finalizó Walters, “Tú podrías poner fin a estos rumores”. Para ese entonces, Ricky Martin, tenía 29 años e improvisó, “Tú podrías decir, Sí soy gay o podrías decir no. No lo soy o podrías dejarlo, tal como está ahora, ambiguo”. Y quiso apartarse del tema, cerrando, “No me siento con ganas”.

Por su parte, recordó las emociones que lo invadieron cuando Walters, “lo acorraló”, “Cuando (Walters) me hizo la pregunta, me sentí violado porque yo no estaba listo para salir del clóset. Yo tenía miedo”.

Para 2018, en una entrevista a Andy Cohen, Ricky habló sobré Walters y esa pregunta, “Ella solo estaba haciendo su trabajo. Todos estaban haciendo esa pregunta en ese entonces”. Dando muestra de una gran humanidad y madurez, al entenderse como figura pública y el respeto profesional por el otro.

Ricky Martin después de 10 años de haber salido del closet

Tras 10 años de haber salido del clóset, Ricky Martin dice que no quería engañar a nadie cuando tenía citas con mujeres de joven. A lo que argumentó, “Uno no tiene que ser gay para entender que el amor es complicado y las atracciones pueden ser muy confusas”.

“La sexualidad es una cosa complicada. No es blanco y negro. Está llena de colores. Cuando yo salía con mujeres, estaba enamorado de las mujeres. Se sentía bien, se sentía hermoso”, continuó.

Ricky estuvo con Gabriela Sabatini (1992), Lilly Melgar (1994), Rebecca de Alba (1994 – 2005), Adriana Biega (1998 – 1999), Maital Saban (2000) e Inés Misan (2000 – 2002) antes de hacer pública su homosexualidad, de acuerdo con The Daily Mail.

Finalmente, antes de casarse con el artista Jwan Yosef en 2017, Ricky estuvo con Nathan Lane (2008) y Carlos González (2008 – 2014).

