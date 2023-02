Devastador terremoto de 7.8 deja más de 1.700 muertos

Turquía y Siria.- Un devastador terremoto de 7.8 en la escala de Richter estremeció a Turquía en una mañana invernal, cerca a la frontera con Siria dejando a más de 1.700 muertos, cientos de heridos y vastas áreas devastadas por lo que se presume que todavía hay decenas de personas bajo los escombros.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía dijo que este era «el peor desastre que ha vivido el país». Además añadió que el terremoto se registró a las 13:30 hora local (10.30 GMT), en la provincia de Kahramanmaras, Turquía.

Como parte de su comunicado, Erdogan precisó que hay al menos 912 personas muertas y más de 5.380 heridos. En cuanto a los daños materiales del terremoto se cree que al menos 2.818 edificios colapsaron en su totalidad en Turquía.

Además el presidente Erdogan informó, «Todos están poniendo su corazón y alma en los esfuerzos, aunque la temporada de invierno, el clima frío y el terremoto que ocurre durante la noche hacen que las cosas sean más difíciles».

Por su lado, en Siria el Ministerio de Salud notificó que más de 326 personas murieron y más de 1.000 personas resultaron heridas. Asimismo, las imágenes que recorren las redes sociales son devastadoras donde se muestran los escombros, la desolación y muerte.

Check here for updates on the recent Turkey earthquakes: https://t.co/PbcP4dcjcc #Turkey pic.twitter.com/AliAaaD3G0

— USGS (@USGS) February 6, 2023