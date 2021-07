Derretimiento masivo de hielo en Groenlandia

Nuuk, Groenlandia.- El cambio climático, sin duda, está impulsando las altas temperaturas en el Ártico. Así, se demostró este miércoles, cuando una gran cantidad de hielo se derritió en Groenlandia.

Este evento se considera como la tercera mayor pérdida de hielo en Groenlandia en un solo día, desde 1950. Otros años, como 2012 y 2019, también fueron crucialmente negativos.

El derretimiento se dio por el aire caliente que quedó atrapado sobre la isla ártica, por un cambio en los patrones de circulación atmosférica, dijeron los científicos, que señalaron que podría haber más pérdida de hielo.

Massive melting event in Greenland. While not as extreme as in 2019 in terms of gigatons (left image – but still would be enough to cover Florida with two inches of water), the area over which melting takes place (right image) is even a bit larger than two years ago. pic.twitter.com/rEeDIlYTA7

— Polar Portal (@PolarPortal) July 29, 2021