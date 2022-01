Corea del Norte lanza séptimo misil balístico

Pionyang, Corea del Norte.- Desde las fronteras de Corea del Norte, este domingo, se volvió a lanzar un misil balístico de alcance intermedio, lo que se convierte en la séptima prueba en el mes de enero, con la intención de reforzar las defensas nacionales.

Corea del Norte, con estos ejercicios militares solo incrementa la tensión que ya existe en la región. Pese a que Moscú reiteró verbalmente su intención de entrar en conflicto con Ucrania.

Por su parte, tanto el ejército surcoreano como el ministerio de Defensa de Japón, determinaron que el proyectil lanzado por el régimen fue de tipo balístico. Lo que se considera una vulneración a las resoluciones de Naciones Unidas.

Pionyang lanza otro misil y acrecienta la tensión en su séptimo pulso del mes

Se estimó que el proyectil viajó 800 kilómetros hacia el mar de Japón, alcanzando una altitud de 2.000 kilómetros, sin tocar aguas de la zona económica de nipona. Al mismo tiempo, reportó el gobierno japonés que no se reportaron daños.

In 2021, based on Article 95-2 of the Self-Defense Forces Law, the JSDF conducted asset protection 22 times in total: 21 times for the U.S. Forces and once for the Australian Defence Force. pic.twitter.com/L9iL2A2YtU

— Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) January 28, 2022