Moscú niega entrada de diplomáticos de Unión Europea

Bruselas, Bélgica.- La Unión Europea se pronunció frente a la decisión de las autoridades rusas de prohibir la entrada a Rusia de representantes de Estados miembros e instituciones de la Unión Europea, que a simple vista es una decisión que suma más tensión.

El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), expresó que esta decisión «carece de toda justificación legal y transparencia y encontrará una respuesta adecuada».

Al mismo tiempo, el portavoz agregó, «Rusia sigue alimentando un clima de tensiones en Europa en lugar de contribuir a la desescalada». En otras cosas, la decisión de Moscú se produce mientras europeos y aliadas suman esfuerzos diplomáticos para suavizar la situación entre Rusia y Ucrania.

Myth 1⃣ – #DontBeDeceived when pro-Kremlin media claim that the West is pushing Ukraine into war with Russia.

#StayTuned for the 7 most prevalent #disinfo myths about the current escalation at #Ukraine's borders by @EUvsDisinfo. https://t.co/CLIbctH4K9 pic.twitter.com/XRJR04PJLm

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) January 28, 2022