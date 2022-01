Biden marca posición sobre la crisis de Ucrania

Washington, DC.- El presidente Biden se pronunció, este viernes, ante la crisis de Ucrania y confirmó que «en el corto plazo», moverá tropas de Estados Unidos al este de Europa, pese a que no serán demasiadas.

Desde Pittsburgh, el mandatario estadounidense declaró, «Moveré tropas estadounidenses al este de Europa y los países de la OTAN en el corto plazo. No (serán) demasiadas».

Ver más: Estados Unidos cree que Rusia atacará Ucrania en febrero

De esta forma, un Biden sin ofrecer mayores detalles al respecto, habló después de que el general Mark Milley, rogara «encarecidamente a Rusia retirarse y a buscar una resolución a través de la diplomacia».

Estas declaraciones se dan en un marco de tensión que solo puede igualar a guerra fría. De hecho, Rusia movilizó 100.000 militares rusos en la frontera con Ucrania. Este movimiento, que no es ingenuo, podría suponer una posible invasión rusa a Ucrania.

Tune in as I deliver remarks on building a better America. https://t.co/ZsInBTtVHQ

Por su parte, Biden en días pasados se pronunció después de que el Pentágono pusiera en «alerta elevada» a 8.500 militares. Así pues, los efectivos militares aún se encuentran en territorio norteamericano, a la espera de la orden de movilización.

Rapid deployment is very important for #NATO.

It demonstrates Allies’ ability to react quickly & to defend each other against any threat from any direction pic.twitter.com/J41vUFKE3D

— NATO (@NATO) January 28, 2022