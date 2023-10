Benjamín Netanyahu, «Ciudadanos de Israel, estamos en guerra»

Jerusalén, Gaza.- La madrugada del sábado 7 de octubre, Israel declaró el estado de guerra, como respuesta al mayor ataque desde Gaza por parte del grupo islamista Hamás, donde resultaron muertos casi 200 palestinos y más de 1.600 salieron heridos.

De acuerdo con el State of Palestine Ministry of Health, casi 200 murieron en el enclave costero y 1.610 resultaron heridas, «como consecuencia de la agresión israelí». Al tiempo que continúan los ataques aéreos israelíes en Gaza, y el lanzamiento de cohetes de las milicias palestinas en territorio israelí.

Por su parte, Al Yazira Saleh al-Arouri, jefe adjunto del grupo islamista Hamás dijo, «No se trata de una operación. Hemos iniciado una batalla sin cuartel. Esperamos que la lucha continúe y que el frente de combate se amplíe. Tenemos un objetivo primordial: nuestra libertad y la de nuestros lugares sagrados».

Asimismo, Tor Wennesland, el coordinador especial de la ONU para Oriente Medio, condenó el ataque inesperado de las milicias palestinas de Gaza contra Israel, «Condeno con vehemencia el ataque en múltiples frentes de esta mañana contra pueblos y ciudades israelíes cerca de la Franja de Gaza, y el disparo de cohetes».

Since this morning, the State of Israel has been at war. Our first objective is to clear out the hostile forces that infiltrated our territory and restore the security and quiet to the communities that have been attacked.

The second objective, at the same time, is to exact an… pic.twitter.com/MzKs7tfv4M

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023