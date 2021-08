EE. UU., e Israel preocupados por armamento nuclear de Irán

Washington, DC.- El presidente Biden, afirmó, este viernes, ante el primer ministro israelí, Naftali Benet, que su país le preocupa la posible adquisición de armamento nuclear de Irán. Al mismo tiempo, adoptará otras opciones si fracasa la vía diplomática con Irán, el gran enemigo de Israel.

Asimismo, las negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear con la República Islámica, a las que Israel se opone, centraron el encuentro en la Casa Blanca entre ambos líderes. Considerado, el primer viaje oficial de Benet desde que ocupa el cargo.

Por su parte, Biden le dejó claro a Benet que quiere dar prioridad a la vía diplomática antes de considerar otras alternativas.

Así lo expresó, el mandatario estadounidense, “Pongamos primero la diplomacia y veamos a dónde nos lleva. Si la diplomacia fracasa, estamos listos para regresar a otras opciones”.

It was an honor to welcome Israeli Prime Minister Naftali Bennett to the White House today. We strengthened the enduring partnership between our two nations and underscored the United States’ unwavering commitment to Israel’s security. pic.twitter.com/nZYxp9zsWd

— President Biden (@POTUS) August 27, 2021