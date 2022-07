Avalancha por desprendimiento de glaciar al norte de Italia

Roma, Italia.- Una avalancha por el desprendimiento del glaciar en la Marmolada, en los Dolomitas, en los Alpes italianos, dejó siete fallecidos, ocho heridos; dos en muy mal estado, y 19 desaparecidos.

Hasta ahora, la avalancha de este serac, como se le denomina a estas fracturas en los glaciares, se ubicó entre Punta Rocca y Punta Penia. En un grupo llamado la Marmorada entre las regiones de Trentino y Véneto.

Ver más: Esquiador fallece tras avalancha en Colorado

El cuerpo sin vida de la séptima víctima fue localizado gracias a las intensas búsquedas y el uso de drones y helicópteros. Por el momento, ante la imposibilidad de enviar equipos de rescate debido a que las altas temperaturas pueden ocasionar más desprendimientos y avalanchas de enormes trozos de hielo.

Por el momento se identificaron tres víctimas. Dos guías alpinas y un alpinista de 27 años, Filipo Bari. Este último, habría enviado una foto desde el glaciar a su hermano. A esta lista también se suma un ciudadano checo y otras dos personas no identificadas.

#RT, grazie: +39 0461 495272 è il numero da chiamare per segnalare il mancato rientro di amici e familiari da possibili escursioni durante la giornata odierna sul ghiacciaio della #Marmolada. Non utilizzare il numero per avere informazioni generali. pic.twitter.com/cTCiPRTJf5

— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) July 3, 2022