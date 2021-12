Esquiador fallece tras avalancha en Colorado

Jackson, CO.- El Colorado Avalanche Information Center (CAIC), informó que tras una avalancha en Colorado, un esquiador falleció cerca de una zona de montaña llamada Cameron Pass.

De esta manera, los datos oficiales de Colorado, confirman a la primera víctima mortal por avalancha en este estado en esta temporada.

El informe oficial informó, «el compañero de la víctima pudo localizarlo con un transceptor y una sonda y sacarlo de la nieve, pero no sobrevivió».

Del mismo modo continuó, «El personal de búsqueda y rescate del condado de Jackson y la patrulla de esquí Diamond Peaks recuperaron el cuerpo de la víctima después del anochecer».

HEAVY SNOW Mag: E27.6 INCH

From: WFO BOU

Location: 1 NNW CAMERON PASS, CO

Time: 0628 PM LT on 12/25/2021

Source: MESONET

Remarks: Joe wright snotel snowfall between 5 am 12/23/2021 and 11 am 12/25/2021 estimated using a 11.5 to 1 snow-to-liquid ratio #COwx

— NWS LSR (@NWS_LSR_Bot) December 26, 2021