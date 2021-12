Última advertencia de tormenta de invierno

Denver, CO.- El National Weather Service (NWS) emitió una advertencia de tormenta de invierno para el área de Aspen, Snowmass hasta la mañana del sábado, qué se pronostica podría decaer caer hasta 3 pies de nieve.

Asimismo, se pronostican temperaturas muy frías y fuertes vientos a medida que avanza la próxima gran tormenta de invierno.

Ver más: Esquiador fallece tras avalancha en Colorado

Según la actualización del NWS, este jueves, refiriéndose a los viajes dijo, «muy difícil o imposible». De esta forma la advertencia de tormenta invernal inició el miércoles a las 23:00 y se prevé terminará el sábado a las 5:00am.

Del mismo modo, la NWS advirtió sobre, “Acumulaciones totales de nieve de 12 a 25 pulgadas, con cantidades localizadas de hasta 3 pies. Vientos con ráfagas de hasta 50 mph”.

A "warm" toast to the New Year! Above-average temperatures will help ring in 2022 for much of the Southeast and Mid-Atlantic, where hundreds of record high temperatures may be tied or exceeded in the next four days in advance of a cold front sweeping through the country. pic.twitter.com/nwQtgusvaO

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) December 29, 2021