Trayectoria del huracán Ian que bajó a categoría 3

Miami, FL.- El ojo del huracán Ian disminuyó su fuerza a categoría 3, en su trayectoria por Florida cuando para las 8:00 hora local (00:00 GMT) estaba ubicado a 50 km (30 millas) al noreste de Punta Gorda y a 150 km (95 millas) al sur de Orlando, de acuerdo con National Hurricane Center (NHC).

Además se precisó que el huracán Ian sacudió a la península de Florida con vientos por encima de los 180 km/h (111 m/h), «catastróficas marejadas ciclónicas» y destructivas inundaciones. Alrededor de 1.814.000 personasse quedaron sin servicio de electricidad de manera total o parcial a multitud de condados de Florida.

Ver más: Huracán Ian se acerca a la peligrosa categoría 5

El pronóstico de la trayectoria del huracán Ian indica que se moverá a través del centro de Florida. Posteriormente, a finales del jueves, emergirá sobre el Atlántico occidental. Para el viernes se acercará a las costas del noreste de Florida y los estados de Georgia y Carolina del Sur.

Por el momento el huracán Ian es considerado un poderoso categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Lo que ocasionó en regiones el aumento del mar por encima de su nivel con picos de hasta 5.5 metros.

Tropical Storm #Ian Advisory 27A: Ian Producing Catastrophic Flooding Over East-Central Florida. Forecast to Produce Life-Threatening Flooding, Storm Surge and Gusty Winds Across Portions of Florida, Georgia, and the Carolinas. https://t.co/tW4KeFW0gB

Por su parte, 18 condados de los 67 del estado de Florida, declararon Emergencia desde este lunes. Emitiendo órdenes de evacuación obligatorias para evitar que vidas humanas corran riesgo.

The onshore winds on Charlotte Bay in Punta Gorda, FL pushing the surge in tonight. #Hurricane #Ian is still lashing the state of #Florida. Live coverage continues on @weatherchannel. @TWCChrisBruin pic.twitter.com/SClou7ZAyb

— Charles Peek (@CharlesPeekWX) September 29, 2022