Tiroteo en local nocturno en Chicago dejó varios muertos

Chicago.- Al menos 4 personas fueron asesinadas a tiros la noche del martes 3 de julio en un tiroteo registrado a las afueras de un local nocturno en la ciudad de Chicago.

A través de varios medios de comunicación se conoció que durante el suceso también resultaron 14 personas heridas de balas, quienes fueron trasladadas inmediatamente a los centros hospitalarios.

Sobre el tiroteo se conoció que un vehículo se estacionó frente a la discoteca y un hombre empezó a disparar en varias oportunidades a las personas que se encontraban a las afuera del lugar.

Las autoridades policiales indicaron que entre las víctimas fatales se encuentras dos hombres y dos mujeres entre edades de 17 y 25 años. Mientras que los heridos en su mayoría están delicados de salud.

Al lugar llegaron inmediatamente agentes de la policía, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para conocer la identificación de los responsables.

Tras el suceso, el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker utilizó sus redes sociales para condenar el tiroteo registrado en Chicago.

“Noticias devastadoras desde Chicago mientras otra comunidad está aterrorizada por la violencia armada” afirmó.

Devastating news from Chicago as another community is terrorized by gun violence.

Keeping those affected in my thoughts — our neighborhoods shouldn't have to endure these tragedies.

Even as we’ve seen crime diminishing, we still can and must do better to keep Illinoisans safe.

— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) July 3, 2025