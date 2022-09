Huracán Ian se acerca a la peligrosa categoría 5

Charlotte, NC.- El huracán Ian con vientos máximos de hasta 250 km/h (155 mph), rozando la peligrosa categoría 5, impactando la costa floridana del Golfo de México, con Naples y Sarasota que están en «máximo riesgo» de ser impactados por marejadas ciclónicas.

El fortalecimiento del huracán Ian fue confirmado por los cazadores de huracanes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sobre las cálidas aguas del golfo donde golpeó fuertemente a la isla de Cuba.

Por su parte el National Hurricane Center (NHC) con sede en Miami, advirtió a la población que desaloje las zonas en riesgo. Además, las autoridades ordenaron la evacuación obligatoria de más de 2.5 millones de personas, pese a que no pueden forzar el desalojo.

Para este miércoles a las 7:00 am, el vórtice del huracán Ian estaba a 105 kilómetros (35 millas), al oeste-suroeste de Naples, avanzando hacia la costa a una velocidad de 17 km/h (10 millas).

9 AM EDT 9/28 Tropical Cyclone Update for Hurricane #Ian — @NHC_Surge has increased peak storm surge inundation amounts as seen in the updated text below.https://t.co/WlsRUwRrGz pic.twitter.com/aBC7DALUhc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022