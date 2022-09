En su ruta el huracán Ian sube a categoría 3

Tampa, FL.- La ruta del huracán Ian obliga a los residentes de Florida a prepararse ya sea almacenando suministros de emergencia, que deja los estantes de las tiendas vacías cuando el Ian se aproxima con lluvias torrenciales, fuertes vientos y una marejada ciclónica.

Tras el paso de Ian por Cuba permitió que este huracán subiera a categoría 3. Además, los expertos indican que la tormenta podría tocar tierra al norte de Tampa Bay el viernes temprano.

Otro escenario pronostica que si el huracán Ian gira podría llegar al Panhandle de Florida. En este sentido, Ron DeSantis el gobernador de Florida, precisó, «Esta es una tormenta realmente grande» en una conferencia de prensa, que además añadió que podría acaparar ambas costas del estado.

Asimismo, la NASA tuvo que retrasar el lanzamiento de su cohete lunar Artemis I, desde la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral por tercera ocasión. Así pues, la administración de Biden declaró la Emergencia de Salud Pública para el Florida.

School districts in 24 counties have announced school closures, and we expect more as #Ian approaches and the track becomes more certain.

Visit https://t.co/0WxInGqbY5 for the latest updates.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 26, 2022