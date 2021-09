Tiroteo en Tennessee deja dos muertos y doce heridos

Tennessee, NA.- Una persona ha muerto y al menos otras doce han resultado heridas en un tiroteo en un supermercado de la localidad estadounidense de Collierville. Un suburbio de la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, en el que también ha muerto el tirador, que podría haberse suicidado.

Según, el jefe de policía de Collierville, Dale Lane, en una rueda de prensa expresó que, doce heridos han sido trasladados a centros hospitalarios cercanos. Reconoció que algunos se encuentran en estado muy grave.

Por su parte, la policía recibió el aviso del tiroteo a las 13.30 hora local (18.50 GMT) y llegó al lugar pocos minutos después. Inmediatamente aseguró la zona y comenzó a atender a los heridos y desalojar el supermercado.

En medio del tiroteo, muchos de los empleados y clientes se escondieron en distintos puntos del supermercado, desde oficinas a cuartos de refrigeración de alimentos.

CPD is working an incident at Kroger, 240 New Byhalia Road in Collierville. The scene is secure and this is an active investigation. Chief Lane met with members of the media a short time ago and information regarding this incident will be released via the local media outlets.

— Collierville Police Department (@colliervillepd) September 23, 2021