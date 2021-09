Pew Research Center: Biden pierde 10 puntos entre los votantes hispanos

Washington, DC. Según un informe difundido, este jueves, por el Pew Research Center, el índice de aprobación de la gestión del presidente, Biden, entre electores latinos ha caído 16 puntos en solo dos meses.

El prestigioso Pew Research Center, señala que bajado la opinión positiva de los latinos hacia la gestión de Biden, pasando del 72 % a fines de julio al 56 % dos meses más tarde.

Ver más: USPS implementa nuevos estándares para correo postal

Asimismo, estos datos forman parte de un “panel de tendencias” creado por Pew y que representa la población a nivel nacional y que se sustentan en consultas entre el 13 y el 19 de septiembre a las que respondieron 10.371 personas.

Por su parte, el Pew Research Center, expresó, “Desde la primavera, la confianza pública en Biden ha disminuido en torno a varios asuntos”. Además, agregó, “En marzo las mayorías expresaban confianza en él en seis de siete asuntos. Incluido su manejo de la pandemia, la política exterior y la política económica”.

There has been a sizable change in approval among members of Biden’s own party. In July, 88% of Democrats said they approved of the way he was handling his job as president. Today, 75% approve, a 13 percentage-point drop. https://t.co/YCGym7I0Af pic.twitter.com/CLwbUEdRp4

— Pew Research Center (@pewresearch) September 23, 2021