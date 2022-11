Tirador de Parkland sentenciado a cadena perpetua

Parkland, FL.- La sentencia formal para el tirador de Parkland, Nikolas Cruz fue dictada este miércoles, luego de escuchar por horas los testimonios de angustia de algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas de la matanza en una escuela en 2018.

La matanza de Parkland se realizó el 14 de febrero de 2018, en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde el tirador de Parkland asesinó a 17 estudiantes y personal de la escuela. Para esta masacre usó un rifle semiautomático.

La votación del jurado el mes de octubre decanto en perdonar a Nikolas Cruz de la pena de muerte. En cambio, se decidió por la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Asimismo, el tirador de Parkland se declaró culpable en 2021 de asesinato premeditado. Posteriormente, a inicios de 2022 enfrentó un juicio de pena por tres meses. Por su parte, Elizabeth Scherer, jueza de circuito del condado de Broward accedió a una solicitud de Fiscalía.

Florida Judge calls out parkland defense for laughing and flipping middle finger in court. #Parkland #ParklandShooting #Gun #Florida #MiddleFinger #NikolasCruz #Court pic.twitter.com/CgQfyRtygA

— Breaking News (@NewsAlphas) November 1, 2022