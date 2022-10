Veredicto de Nikolas Cruz

Parkland, FL.- Los miembros del jurado del caso del tirador Nikolas Cruz determinaron que el veredicto, este jueves, debería ser de cadena perpetua sin ninguna posibilidad de libertad condicional por su protagonismo en el tiroteo en una escuela en 2018, que dejó 17 personas asesinadas.

En este sentido, los jurados determinaron en cada uno de los 17 asesinatos que las circunstancias específicas atenuantes superaron los factores agravantes. Razón por la cual no se apoyó la pena de muerte.

El tirador Nikolas Cruz de 24 años, se declaró culpable en 2021, de asesinato premeditado en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. Para esto usó un rifle semiautomático que destinó para asesinar a 14 estudiantes y 3 miembros del personal.

La Fiscalía argumentó durante el juicio de sentencia de tres meses, que el crimen del tirador Nikolas Cruz fue premeditado, atroz y cruel. Motivos que están dentro de los criterios que establece la ley de Florida para tomar decisiones sobre una sentencia de muerte.

After the #Parkland verdict @fred_guttenberg said: "I'm not often stunned, but I am stunned…I could not be more disappointed." He added, "He will die in prison, and I will be waiting to read that news" https://t.co/9HyQ9w7ocw

— Emily Shapiro (@EmilyShapiroABC) October 13, 2022