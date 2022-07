Inicia fase de sentencia del juicio del tirador Nikolas Cruz

Fort Lauderdale, FL.- El tirador Nikolas Cruz, autor confeso de la matanza de Parkland en Florida en 2018, inicia este lunes, su fase de sentencia del juicio en los tribunales de Fort Lauderdale, en medio de un gran escándalo mediático.

Para el 2018, el tirador Nikolas Cruz tenía solo 19 años, abrió fuego con un rifle semiautomático, dentro de su antigua escuela, el Marjory Stoneman Douglas High, para dejar un saldo de 14 alumnos fallecidos y tres miembros del personal de la escuela.

En este sentido, el autor de la matanza de Parkland está enfrentando los 34 cargos que se le imputan. 17 cargos por asesinato y otros 17 cargos por intento de asesinato. Los últimos 17 cargos de los sobrevivientes al tiroteo que se ejecutó el 14 de febrero de 2018.

En el mes de abril inició el juicio, con muchos contratiempos, con la selección del jurado que duró tres meses. Los obstáculos pasan por retrasos por la pandemia, por peticiones de la defensa y la Fiscalía para ganar tiempo y estructurar sus alegatos.

Asimismo, el mismo tirador Nikolas Cruz en una declaración escrita, al momento de declararse culpable, expresó, «Lamento mucho lo que hice y tengo que vivir con ello todos los días».

Además, confesó, «Estoy haciendo esto por ustedes y no me importa si no me creen, y los quiero, y sé que no me creen pero tengo que vivir con esto todos los días y me trae pesadillas«.

Por su parte, para octubre Nikolas Cruz fue sentenciado a 26 años de cárcel por cuatro cargos relacionados con una agresión en noviembre de 2018 contra un oficial penitenciario, de los que también se declaró culpable.

Finalmente, la pena capital que la Fiscalía solicita para Cruz se necesitan los 12 votos del jurado. Por el contrario, podría enfrentar la cadena perpetua. Por el momento, Cruz está detenido sin derecho a fianza desde el mismo día del tiroteo y en un interrogatorio policial admitió haber sido el autor.

