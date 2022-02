Times Square celebra San Valentín con una genial escultura

Nueva York, NY.- De caras a la celebración de San Valentín, Times Square desveló, este jueves, su tradicional y llamativa propuesta escultórica para el 14 de febrero; se trata de una escultura hecha de tuberías de PVC, elogiando al amor constante y solidario, que estará solo hasta el próximo 9 de marzo.

Por su parte, la diseñadora de la instalación, Jieun Yang, quien ha sido desde hace 14 años la ganadora del concurso, por los administradores del Times Square, expresó, «Queríamos pensar en cómo algo que normalmente no se ve, como las tuberías de PVC, o que se da por sentado, podría usarse para elevar algo».

La escultura consta de cuatro columnas formadas por cuatro tuberías de color rosa, que se levantan del suelo mientras sostienen una nube ondulada blanca. Estas a su vez, está hecha por trozos de tubo diseñados para reflejar los destellos de las decenas de paneles luminosos que abarcan toda la Times Square por sus costados.

Even in the cold, love blossoms in Times Square! This #ValentinesDay, reaffirm your vows beside Habitat Workshop’s "Bloom," the winner of the Love in Times Square Design Competition. Register at https://t.co/BcEAZNPyEn for a chance to win 2 tickets to a show at @CarolinesonBway! pic.twitter.com/cjTGs5g8wV

— Times Square (@TimesSquareNYC) February 3, 2022