Charlotte, NC.- Latin American Chamber of Commerce of Charlotte promueve un evento este fin de semana para destruir papeles o documentos, mientras se disfruta de música para enamorados previo al Día de San Valentín.

El evento denominado “LACCC Shred Paper, Not Hearts!” se llevará a cabo el sábado 12 de febrero de 9:30 am a 12:30 pm en el estacionamiento de Latin American Chamber of Commerce Charlotte en 145 C Scaleybark Rd. Charlotte, NC 28209.

Ver más: Inmigrantes legales por $10.000 y algunos trámites en EE. UU.

“Ven a nuestro día gratuito de destrucción de documentos en el sitio y celebra el Día de San Valentín con nosotros”, invita LACCC en su sitio web.

En San Valentín destruye papeles, no corazones

La actividad es ideal para al fin salir de la pila de papeles “fantasma” que mucha gente almacena en su casa u oficina. No es necesario quitar las grapas ni los clips.

Ver más: CMS duplicó bono de retención para empleados

Latin American Chamber of Commerce of Charlotte indica que los documentos pueden ser llevados en bolsas, cajas o cualquier otro tipo de contenedor. Y mientras observa cómo el camión triturador los destruye puede escuchar sus canciones de amor favoritas.

Entre los documentos que los interesados pueden llevar se encuentran “declaraciones de impuestos, antiguas, registros médicos, información de préstamo, cartas de crédito preaprobadas, estados de cuenta, información de empleo y hasta la foto de su ex”.

La actividad cuenta con el apoyo de Shred Industry Solutions.

Video: Declaración de impuestos en NC inicia con retrasos este año