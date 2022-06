Se jubila el juez de mayor edad del Tribunal Supremo de EE. UU.

Washington, DC.- Stephen Breyer, el juez de mayor edad integrante del Supremo de Estados Unidos, comunicó a La Casa Blanca que se jubila mañana jueves, dando paso a la magistrada Ketanji Brown Jackson, nominada por el presidente Biden.P

Por medio de una carta Stephen Breyer, se dirigió al presidente Biden precisando que fue un «gran honor» funcionar como juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en un «esfuerzo por mantener la Constitución y el Estado de Derecho».

Por su parte, el Supremo de Estados Unidos tiene previsto dar a conocer las últimas sentencias de su término judicial mañana jueves a las 10.00 hora local (16.00 GMT). Posteriormente, Breyer hará oficial su jubilación a partir del mediodía.

Just in: Ketanji Brown Jackson will be sworn in tomorrow at noon as the newest Supreme Court justice, replacing Stephen Breyer. She will become the first Black woman ever to serve on the high court. https://t.co/NFzGnfc1xo pic.twitter.com/5vcA3McAn4

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) June 29, 2022