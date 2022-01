Se retira Juez de la Corte Suprema de Estados Unidos

Washington, DC.- El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Stephen Breyer, hizo oficial su jubilación cuando finalice su actual curso judicial, confirmando las especulaciones de este miércoles.

Asimismo, el progresista Stephen Breyer de 83 años, en una carta enviada, este jueves, al presidente Biden, hizo oficial su decisión. Al mismo tiempo, la hizo pública la oficina de prensa del Tribunal Supremo.

De esta manera, el juez Breyer escribió, «Querido presidente, le escribo para decirle que he decidido retirarme del servicio judicial como juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos».

Breyer makes it official: He tells President Biden in a letter that his retirement will take effect at the end of the current term, assuming his successor has been confirmed by then. https://t.co/F5tqW9r4fm pic.twitter.com/YlQRGn3idY

A su vez, el juez Breyer explicó que su jubilación se hará efectiva cuando concluya el actual curso judicial. Regularmente, esta etapa culmina a finales de junio o principios de julio. Además, dejo sobre la mesa su deseo de que para entonces su sustituto o sustituta ya haya sido confirmado por el Senado estadounidense.

Breyer delivers his own brief, discursive remarks, and they are very Breyer-esque. He holds up a pocket Constitution, recites haltingly from the Gettysburg Address, and ends by reiterating his optimism about American democracy, which he calls an "experiment."

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) January 27, 2022