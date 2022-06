biden-firma-ley-para-el-control-de-armas

Washington, DC.- El presidente Joe Biden firmó un el sábado un proyecto de ley aprobado en el Senado para aumentar el control de armas de fuego en Estados Unidos.

El histórico proyecto, titulado «Bipartisan Safer Communities Act», fue aprobado el jueves en la noche por la Cámaras Alta y al día siguiente contó con el visto bueno de la Cámara de Representantes.

“Si bien esta ley no hace todo lo que quiero, incluye acciones que he pedido durante mucho tiempo que salvarán vidas”, dijo Biden.

El debate sobre el control de armas resurgió después de los tiroteos masivos ocurridos este año en Uvalde, Texas, y Buffalo, Nueva York.

Tune in as I sign into law S. 2938, the Bipartisan Safer Communities Act, and deliver remarks on reducing gun violence and saving lives. https://t.co/evfofKN84e

— President Biden (@POTUS) June 25, 2022