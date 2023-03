«Se busca» ex asistente de exgobernador de Maryland

Washington, MA.- La U.S. Marshals Service emitió un cartel de «Se busca» para dar con el paradero de Roy McGrath, ex asistente principal del exgobernador de Maryland que está fugitivo, luego de no presentarse ante el tribunal para hacerle frente a las acusaciones de fraude electrónico y falsificación de registros.

Para el mes de junio de 2020, McGrath se convirtió en jefe de Gabinete del exgobernador republicano de Maryland, Larry Hogan. Este ejerció el puesto público desde el 2015 hasta el 2023. Por su lado, Roy McGrath abandonó el cargo el mismo año de tomarlo y fue acusado en 2021.

Por su parte, McGrath se declaró inocente en octubre de 2021. A pesar de ser puesto en libertad bajo fianza, no compareció ante el tribunal, el lunes 13 de marzo, fecha donde iniciaba su juicio.

Como consecuencia, el Fugitive Investigations de la U.S. Marshals Service, emitió un cartel de «Se busca» con imágenes de McGrath, donde es solicitado por «fraude, conversión a propiedad de otro para uso propio, robo en programas que reciben fondos federales y falsificación de registros en investigaciones federales».

NEW: Here’s a wanted poster from the US Marshals Service for Roy McGrath, former Gov. Larry Hogan’s ex-chief of staff.

McGrath was scheduled to appear for his federal fraud trail in Baltimore yesterday. His attorney says he has no idea where McGrath may be. pic.twitter.com/bqnXK5zTAd

— Mikenzie Frost (@MikenzieFrost) March 14, 2023