The White House califica de «no creíble» a periodista

Washington, DC.- The White House informó, el miércoles 8 de marzo, que el periodista de Fox News, Tucker Carlson «no es creíble» luego de que mostrara imágenes relacionadas a los ataques al Capitolio el 6 de enero de 2021 como acto pacífico.

Andrew Bates, en un comunicado dijo que, «Estamos de acuerdo con el jefe de la U.S. Capitol Police y la amplia gama de legisladores bipartidistas que han condenado esta descripción falsa del ataque violento y sin precedentes contra nuestra Constitución y el estado de derecho, que les costó la vida a los agentes de policía».

Además, se refirió al presentador de comentarista de derecha, «También estamos de acuerdo con lo que los propios abogados y ejecutivos de Fox News han enfatizado repetidamente en múltiples tribunales de justicia: que Tucker Carlson no es creíble”.

La Casa Blanca viene actuando con cautela en sus críticas a la cobertura de Fox desde las elecciones de 2020. Motivo por el cual, Biden basándose en la Ley Hatch limita a que los funcionarios de la administración comenten sobre asuntos relacionados con la campaña.

Como respuesta Carlson insiste en defender su decisión de publicar la cinta. Así lo reiteró en un artículo en el sitio web de Fox News, el martes 7 de marzo por la noche, «Cualquiera puede mirar la cinta y decidir qué piensa de ella».

We agree with what @FoxNews’s own attorneys and executives have now repeatedly stressed in multiple courts of law: that @TuckerCarlson is not credible. https://t.co/BSnolJ1r4V

— Andrew Bates (@AndrewJBates46) March 8, 2023